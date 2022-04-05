歐盟提議向俄羅斯推第五輪制裁　對俄四間銀行實施全面交易禁令

歐盟委員會4月5日公布，提議對俄羅斯實施第五輪制裁，包括擬禁止每年從俄羅斯進口價值40億歐元的煤炭。據《華爾街日報》指，這些制裁措施還需先得到歐盟27個成員國支持。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter談到第五輪制裁方案涵蓋的6個領域，首先是禁止俄羅斯煤炭入口，二是對俄羅斯四間主要銀行實施全面交易禁令，包括俄第二大銀行俄羅斯外貿銀行（VTB）。

三是歐盟提議禁止俄羅斯及由俄羅斯經營的船隻進入歐盟港口，也禁止俄羅斯和白羅斯的公路運輸經營業者。

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

四是在關鍵領域進一步實施規模達到100億歐元的出口禁令，包括先進半導體、機械和運輸設備。

五是具體的新進口禁令，規模約55億歐元。

六是具針對性的措施，例如禁止俄羅斯企業參與歐盟的公共採購，及排除所有歐盟或國家對俄羅斯公共機構的財政支持。

馮德萊恩最後也談到，歐盟也提議進一步列出針對個人的清單，並在制訂額外的制裁措施，包括石油進口等。