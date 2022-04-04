匈牙利大選顯示民心所向　歐爾班獲勝歐盟頭痛

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）4月3日在大選中勝出，由他領導的執政黨青年民主主義者聯盟（Fidesz，青民盟）亦取得國會三分之二的議席。選舉結果固然受俄羅斯入侵烏克蘭影響，但更重要的是，匈牙利人的想法都非常實際。



匈牙利國家選舉辦公室針對98%選票的點票結果顯示，競選聯盟得票率為53.1%，將獲得國會199個議席中的135席，超過三分之二的絕對多數。由6個反對黨組成的匈牙利團結聯盟得票率為35%，將獲56個席位。極右翼政黨「我們的祖國」贏得7個席位，也將進入國會。執政黨的領先優勢已無庸置疑。

英媒指，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，為歐爾班的競逐連任之路確定新方向，雖然歐爾班在歐盟（EU）制裁上的矛盾立場以及未能譴責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的態度，讓匈牙利與包括波蘭和捷克在內的盟友疏遠，但他的發出的訊息似乎引起很多匈牙利人的共鳴。

匈牙利是歐盟成員國，也是北約（NATO）成員國。俄烏爆發戰爭後，歐爾班政府譴責俄羅斯入侵烏克蘭並支持歐盟對俄制裁，但反對禁止俄羅斯能源進口，並拒絕向基輔提供武器。他認為，自己在烏克蘭戰爭的立場旨在維護匈牙利的軍事和經濟安全。

匈牙利大選：圖為4月3日，匈牙利總理歐爾班在首都布達佩斯出席選舉夜集會。（AP）

選民認同

在俄烏戰爭持續之際，歐爾班未因被指「親俄」的立場遭受打擊，相反，他受益於把自己塑造成保證匈牙利和平穩定、確保國家不捲入戰爭的候選人。他曾公開反對歐盟對俄能源制裁，稱「雖然我們譴責俄羅斯軍事入侵，我們也譴責戰爭，但我們不會讓匈牙利家庭付出代價。」

這成為讓他贏得大選的因素之一。新加坡亞洲新聞台（CNA）報道，這次選舉發生在全球多地有能源危機以及整個中歐地區因勞動力嚴重短缺而通脹加劇之際，許多年長且貧困的農村選民擁護歐爾班的傳統基督教價值觀。此外，受益於各種稅收減免、燃料及某些食物價格上限政策的家庭也支持他。

當急要務

歐爾班已贏得大選，但他能否如支持者所願推動經濟增長仍是未知之數。英媒認為，歐爾班在新任期會面臨嚴峻挑戰。

報道指，據匈牙利央行預計，匈牙利今年的經濟增長會是歐爾班2010年上台以來最低，通貨膨脹則料達到至少15年以來最高水平，再加上經濟在戰爭中放緩以及歐盟資金仍懸而未決，歐爾班在選舉勝利後沒有蜜月期。歐盟資金是指，歐盟以民主問題為由暫停向波蘭和匈牙利發放的疫後復蘇資金。

自2010年掌權以來，歐爾班通過一系列非正統措施穩定經濟，失業率降至歷史新低。但政府為把經濟拖出疫情而大舉借債，國內生活水平的提高落後於波蘭和羅馬尼亞。包括能源成本飆升和為控制通脹而進行的價格限制即將到期在內因素，也會讓歐爾班在選舉後保持經濟穩定的努力更複雜。