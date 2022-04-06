Elon Musk取代Jeff Bezos　重登《福布斯》富豪榜首位

財富雜誌《福布斯》（Forbes）4月5日公布最新的富豪排行榜，剛成為Twitter最大股東的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）取代亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），再次成為全球首富。



《福布斯》指出，截至3月11日，馬斯克的財富約為2190億美元（下同），比去年增加680億元，主要是受惠於Tesla的股價急升33%。而貝索斯的Amazon股價則下挫3%，再加上他的慈善捐款上升，令他的財富縮水60億元至1710億元。

報道提到，今年的富豪名單共有2668人，他們合共坐擁12.7萬億元財富，比去年破紀錄的2755人、合共13.1萬億元財富稍為下降。目前美國仍是擁有最多富豪的國家，佔735人，較去年的724人回升；中國連同港澳在內則有607名富豪，排名第二；印度及德國則分別有166及134名富豪。

至於因為入侵烏克蘭而導致經濟制裁的俄羅斯則有83名富豪，比去年減少34人。《福布斯》指出，俄羅斯的富豪受到股價下滑及盧布貶值打擊，財富比去年大減2600億元。

另外有236人首次晉身《福布斯》排行榜，當中包括巴巴多斯（Barbados）、保加利亞（Bulgaria）、愛沙尼亞（Estonia）及烏拉圭（Uruguay）則出現當地第一人，其中包括來自巴巴多斯的樂壇天后Rihanna及《魔戒》（The Lord of the Rings）系列導演、新西蘭的彼德積遜（Peter Jackson）。

以下為《福布斯》的首十位富豪排名:

1. 馬斯克（Elon Musk），Tesla及Space X創辦人，2190億元

2. 貝索斯（Jeff Bezos），亞馬遜創辦人，1710億元

3. 阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族，全球最大奢侈品集團LVMH（LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton），1580億元

4. 比爾蓋茨（Bill Gates），微軟（Microsoft）創辦人，1290億元

5. 巴菲特（Warren Buffett），控股公司巴郡（Berkshire Hathaway）主席，1180億元

6. 佩吉（Larry Page），Google創辦人，1110億元

7. 布林（Sergey Brin），Google創辦人，1070億元

8. 埃利森（Larry Ellison），甲骨文（Oracle）創辦人，1060億元

9. 鮑爾默（Steve Ballmer），微軟前行政總裁，914億元

10. 安巴尼（Mukesh Ambani），印度信實工業集團（Reliance Industries）董事長，907億元