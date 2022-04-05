Elon Musk成Twitter最大股東　就是否加編輯鍵發起「民調」

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）已成為Twitter的最大股東。他4月4日在Twitter發起「民意調查」，要求用戶參與投票，就Twitter是否應新增「編輯」按鍵表達意見。Twitter行政總裁之後也回應指，投票結果重要。



Twitter目前不設「編輯」按鍵，用戶發布帖文後，無法修改它們。

馬斯克4日在Twitter上問用戶：「（你）是否想要一個編輯按鍵？」但他讓用戶選擇投下Yse或On票，暫未知他是不小心將Yes（是）和No（否）打成Yse和On，還是透過故意打錯字來開玩笑。

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

截至香港時間5日下午5時35分，已有2,476,160名用戶參與投票。有73.5%參與投票的用戶投下Yse票，26.5%用戶投下On票。

Twitter行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）在Twitter回應指，投票的結果重要，他呼籲用戶謹慎地投票。

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

馬斯克目前持有Twitter的9.2%股權，總值近30億美元。