美國宣布新一輪對台軍售　拜登上任後第三次

美國國防安全合作署（DSCA）4月5日宣布，國務院已經決定同意對台軍售，總額預計為9500萬美元，當中包括派員到台灣就愛國者導彈防空系統及相關設備和後勤支援提供技術援助。



台灣傳媒報道，今次是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來第三度批准向台灣出售軍備，今次批准的項目是愛國者專案人員技術協助（Patriot Contractor Technical Assistance）軍售案，主要是提供專業技術援助，包括愛國者防空系統、相關設備與後勤培訓、規劃、部署、維護等支援，以及地面設備、備件與消耗品所需的技術支援，有助台灣維持飛彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力，阻嚇區域威脅，增強本土防衛。

當局重申，華府是根據《台灣關係法》出售軍備，令台灣軍隊持續現代化，並保持可靠的防禦能力，這亦符合美國國家、經濟和安全利益，而且有助提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在國會上強調，美國繼續遵守持續向台灣提供自我防衛能力的承諾。

華府曾在2月批出一份總額達1億美元的軍售案，內容主要是愛國者飛彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及飛彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務。