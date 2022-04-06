文在寅被指答應中國薩德「三不一限」　韓國新政府要求披露詳情

韓國總統職務交接委員會官員4月4日對於媒體有關「薩德」報道，要求文在寅政府披露在「薩德」系統的「三不一限」立場詳情，表示這侵犯韓國軍事主權的嚴重事件。



韓聯社4月4日報道，韓國總統職務交接委員會首席副發言人元壹喜4月4日在記者會上，就媒體報道中方要求韓方在「薩德」系統的「三不」立場基礎上再加「一限」一事表示，文在寅政府應向韓國國民披露相關報道中的具體事實。

元壹喜表示，若報道內容屬實，這會是侵犯韓國軍事主權的嚴重事件。文在寅現政府與中方達成相關協議時的相關當事人理應向韓國國民公開事實真相。

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4月4日，韓國《文化日報》援引政府消息人士的話稱，中方自2017年中韓兩國就「薩德」問題開展協商時起就要求限制部署在韓國星州的「薩德」的使用。文章指出，星洲「薩德」基地環境評估推遲也有可能是因為中方提出相關要求。

「三不」是文在寅政府向中國表達的立場，即不考慮追加部署「薩德」系統、不加入美國反導體系、韓美日安全合作不會發展成為三方軍事同盟。「一限是韓方去除對華威脅的底線」，但文在寅政府2017年堅持沒有與中國達成協議或做出相關承諾的立場。

《文化日報》提到，韓國繼候任總統尹錫悦競選時期公開批評文在寅政府的「三不」立場後，此次再添「一限」爭議。「薩德」問題是否會成為韓國政府交接時的外交安全爭論焦點備受關注。