法國大選｜馬克龍暗示馬林勒龐與普京太親近

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日暗示極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）過於親近，又否認自己在俄羅斯入侵烏克蘭方面縱容克里姆林宮（Kremlin）。



兩名總統候選人支持率差距持續縮窄之際，當地傳媒報道，馬克龍5日到布列塔尼（Brittany）拉票時告訴記者：「如果你想找到有關為了普京或俄羅斯融資的事而感到自滿（的人），你不應望向我，」「你應該看看其他候選人，別忘記」。他所說的其他候選人相信是馬林勒龐。

法媒指，馬克龍沒有明言其他候選人是誰，但提到馬林勒龐2017年訪問俄羅斯一事，又指國民聯盟欠下俄羅斯約900萬歐元的貸款迄今尚未償還完。

法國總統大選：法國總統馬克龍4月5日在布列塔尼出席競選活動期間與居民對話。（AP）

自俄羅斯2月24日向烏克蘭採取軍事行動以來，馬克龍一直與普京保持對話。馬克龍表示，這是應烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的要求而做，他自己也認為這樣的對話仍然有用。

馬克龍稱，「我會這樣做，是因為烏克蘭總統要求我與俄方對話，而且我也希望法國能夠在推動談判取得進展、獲得人道主義層面的東西，以及為和平做準備方面發揮作用。」