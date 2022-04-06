疫情｜英國研究：英格蘭新冠病毒流行率創新高　免疫力下降是原因

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）3月進行的一項研究顯示，英格蘭（England）3月的新冠病毒（SARS-CoV-2）流行率創新高。原因包括新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）BA.2亞型流行，以及55歲以上人士的免疫力下降。



倫敦帝國學院React-1計劃的研究團隊分析近10萬名英格蘭民眾在3月9日至31日期間進行的病毒檢測數據，發現英格蘭的平均新冠病毒流行率為6.4%。領導研究的倫敦帝國學院教授埃利奧特（Paul Elliott）稱，這是自研究在2020年5月開始後，當地最高的流行率。

傳染力強的BA.2流行，是導致英格蘭確診個案增加的原因之一。BA.2已成為英格蘭的主流病毒株，在當地的病毒測試結果中，BA.2確診個案約佔病毒測試陽性樣本中的約90%。

研究指，英格蘭55歲以上人士的免疫力下降以及活動增加，令這年齡組別的感染率增加，也導致英格蘭的整體感染率增加。他們比其他年齡組別的人更早接種新冠疫苗加強劑，令他們的免疫力更早開始下降。

《衛報》4月6日引述專家稱，英格蘭55歲以上人士的感染率增加，或會導致當地的住院人數和死亡人數在未來數週內上升。