新冠肺炎｜英國出現OmicronBA.1及BA.2混合體XE　或更具傳染力

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球肆虐，其中Omicron成為主要流行病毒株，而且亞種BA.1及BA.2持續威脅民眾健康，不過最近在英國就錄得多宗這兩款亞種混合的個案，當局命名為XE，而且根據目前數據推斷，其傳播速度比BA.2高大約一成。



英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）3月25日公布新冠病毒株在當地流行的情況，指經過分析後，發現三款分別名為XF、XE和XD的病毒株混合體。

當局稱XD和XF是Delta及Omicorn BA.1混合而成，XD至今在全球有49宗個案，主要在法國流行，目前在英國並未發現：XF在英國則有38宗病例，惟從2月中開始就再沒有發現，亦未有證據顯示XF在當地出現社區傳播情況。

至於由Omicron BA.1和BA.2混合而成的XE，它的大部分基因，包括S基因都是源於BA.2。英國在今年1月19日發現這款混合體，目前已經證實有637宗個案。當局最初認為它的增長率與BA.2相近，但從截至3月16日的分析顯示，XE的增長率比BA.2高9.8%，而且在英格蘭地區有社區傳播迹象，但佔總個案不足1%。

當局指出，由於有關推斷會隨著新數據的加入而出現變化，因此暫時不應將有關數字解讀為XE的生長優勢，亦沒有足夠證據反映它的傳播力、嚴重性和對疫苗效力的影響，強調會繼續密切留意情況。

除了英國，以色列衛生部曾在3月16日發現一對30多歲夫婦感染結合BA.1和BA.2的Omicron病毒，泰國亦表示發現一種類似而且被稱為BA.2.2亞種的Omicron病毒。

UKHSA醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）指出，病毒混合並不罕見，通常在不同病毒株流行時出現，而且在疫情爆發至今已經發現多款混合病毒，並像其他病情株一樣，它們大部分都會很快衰退。