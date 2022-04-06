烏克蘭布查鎮事件引關注　中方呼籲徹查　印度明確譴責

烏克蘭首都基輔郊外布查鎮（Bucha）平民疑遭屠殺事件令外界震驚，中國與印度均表態稱深感不安，要求徹底調查，印方並表示明確譴責。



聯合國安理會4月5日就烏克蘭局勢舉行公開會。據中國常駐聯合國代表團官網發布的消息，中國常駐聯合國代表張軍在會上闡述中方關於當前烏克蘭局勢的立場主張，強調推動烏克蘭局勢降級，儘早停火止戰，是國際社會的迫切期待，也是中方的強烈願望。

張軍表示，中方歡迎俄烏雙方堅持和平談判的大方向，克服困難和分歧，為全面解決危機不斷積累條件。國際社會要為雙方談判營造有利條件和環境，為政治解決開闢空間，不要設置障礙、增添阻力，更不要火上澆油、激化矛盾。要全力防止局部衝突擴大化。

張軍表示，中方高度重視烏克蘭人道問題，中方呼籲當事方遵守國際人道法，保護平民和民用設施安全，最大限度減少平民傷亡，確保人員撤離和人道准入通道的安全順暢，保障婦女兒童、傷員戰俘的基本權利。

2022年4月5日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr zelensky）在聯合國安理會會議上通過遠程直播講話，指責俄羅斯軍隊蓄意殺害烏克蘭平民。（AP）

張軍表示，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生。

張軍強調，有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，印度常駐聯合國代表譴責基輔郊區布查發生的平民被殺事件。

印度常駐聯合國代表蒂魯穆爾蒂（T.S. Tirumurti）4月5日在聯合國安理會會議上稱，有關布查平民遭屠殺的報道「令人深感不安」。

2022年4月5日，在烏克蘭首都基輔郊外的布查，一隻狗站在一名老婦的屍體旁邊。（AP）

蒂魯穆爾蒂說：「我們毫不含糊地譴責這些殺戮行為，支持公開調查的呼籲。」他沒有點名俄羅斯。

印度代表說：「自安理會上次討論該問題以來，烏克蘭的局勢沒有顯示出任何明顯的改善。 局勢只會惡化，人道主義後果也會惡化。」

CNN稱，這標誌着印度官員對其長期合作夥伴俄羅斯「入侵」烏克蘭的公開態度出現明顯轉變。

此前，印度政府此前發表的聲明沒有譴責俄羅斯的「侵略」行為，而是呼籲「停止暴力」。印度還在聯合國譴責俄羅斯的各項決議中棄權。