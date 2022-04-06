烏克蘭｜俄方：僅膚淺者才會相信西方有關布查鎮平民被殺事件內容

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）4月5日表示，對於烏克蘭布查鎮（Bucha）平民被殺事件，俄方有數百人的證詞，他們都願意為烏克蘭民族主義者的暴行作證。



涅邊賈5日在聯合國安理會會議上指出，西方有關布查鎮事件的內容描述是假消息，只有膚淺的人才會相信，並指控烏克蘭政府是納粹分子，應該要為戰爭罪行負責。

他稱，俄軍沒有視平民為目標開槍，並警告烏克蘭正在被西方國家當作棋子。

另外，俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）表示，外交是一門達成一致以及建立相互理解橋樑的藝術，但目前歐洲國家卻自毀橋樑。

他指出，歐洲國家驅逐俄羅斯外交人員的行為，將導致俄方與這些國家的關係轉冷，這是歐洲國家封鎖俄羅斯的企圖和跟著美國走到底的體現。