蓬佩奧訪台晤蔡英文　中國外交部：無恥與徒勞

台灣總統蔡英文3月3日在總統府與到訪的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，並向他頒授「特種大綬景星勳章」，表彰其長期支持台灣國際參與，為台美關係帶來許多突破的貢獻。



《聯合報》報道，蔡英文表示，過去蓬佩奧形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴及世界良善的力量。今天，很高興歡迎蓬佩奧率團來訪，親身見證台灣人民的友善和熱情及對民主自由的堅持。

蓬佩奧致詞表示，自己40年前在軍隊服役時，他了解到做對的事情是必要的，領導者必須提供人民自由、繁榮的生活，他很高興蔡英文做到了。他稱，如果大家過去把自由當作理所當然的話，現在只要看歐洲發生的事情，就可以知道，自由不應該當作理所當然，要持續地、深刻地來維持。

蓬佩奧提到，就如蔡英文所言，他任職國務卿期間，美台關係有許多突破。他相信美台都有決心，維護自由不受冒犯，相信蔡英文不會看着別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會一直和台灣站在一起。他笑說很期待接下來可以吃到鳳梨乾，也感謝台灣人為烏克蘭所做的貢獻。

中國外交部發言人汪文斌3日在記者會上，被問及蓬佩奧與蔡英文，中方有何評論。汪文斌直斥，「蓬佩奧的有關行徑是無恥的，也必然是徒勞的。」

蓬佩奧在台行程緊湊，中央社報道，3月3日和台外長吳釗燮午宴後，他又赴行政院與蘇貞昌會面，蘇貞昌表示，美國一再表示台美關係堅若磐石，希望在堅若磐石的基礎上，台美之間友誼更堅定，讓想對台灣有不良企圖的侵略者，不敢輕舉妄動。