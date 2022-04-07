美眾議院議長佩洛西確診新冠肺炎　推遲訪亞洲計劃　傳原定訪台灣

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）辦公室4月7日表示，佩洛西對新冠肺炎（COVID-19）病毒檢測呈陽性。她的發言人指，佩洛西將推遲訪問亞洲計劃，媒體本來傳出她將率團訪問日本，並會出訪台灣的消息。



據她的辦公室所指，佩洛西未有病徵，現年82歲的佩洛西已完整接種疫苗及加強劑。美媒CNBC指，她曾在4月5日的白宮活動上，站在總統拜登（Joe Biden）與前總統奧巴馬（Barack Obama）的旁邊。

她的發言人哈米爾（Drew Hammill）在Twitter發文稱，佩洛西率團訪問亞洲的計劃要押後。

A planned Congressional delegation to Asia, led by @SpeakerPelosi, will be postponed to a later date. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) April 7, 2022

台灣《聯合報》4月7日報道，4月10日為《台灣關係法》立法43周年，蔡英文政府近來緊鑼密鼓籌備迎接美國國會議員訪問團，消息人士指，佩洛西將率團訪問亞洲，預定10日抵台。

日本富士新聞網（FNN）也報道，美國眾議院議長佩洛西擬在4月10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

針對有記者就佩洛西可能訪問台灣的報道提問，中國外交部發言人趙立堅4月7日表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，又指如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。