烏克蘭局勢｜克里姆林宮：俄軍遭受巨大損失

俄羅斯出兵烏克蘭超過一個月，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月7日承認，俄軍在這次「特別軍事行動」損失慘重，並否認軍方屠殺烏克蘭平民。



佩斯科夫接受英國天空新聞（Sky News）訪問，俄羅斯在2014年吞併克里米亞（Crimea）後，烏克蘭就成為反俄中心，因此有需要向烏克蘭發動「特別軍事行動」。

他承認俄軍損傷慘重，形容這是俄羅斯的悲劇，但指軍方盡力結束這次軍事行動，希望在可見的將來達成目標，或是透過俄烏雙方談判實現。

俄羅斯以憂慮烏克蘭加入北約（NATO）為由出兵，佩斯科夫被問到戰爭爆發後，北約比以前更強大時，指莫斯科需要重新平衡形勢，採取額外措施保障俄羅斯安全，指北約不是一個和平聯盟，而是引起衝突的機器，認為它的存在主要作用是與俄羅斯對抗。

俄軍最近全面撤出基輔（Kyiv）及北部切爾尼戈夫（Chernihiv，又稱車尼哥夫），佩斯科夫稱這是俄羅斯展示緩和局勢的善意，顯示莫斯科願意為繼續談判建立良好條件。但對於基輔附近布查鎮（Bucha）有大批烏克蘭人遭殺害一事，他的立場與俄羅斯外交部等官方部門立場一致，否認俄軍與暴行相提並論，稱當地的景象都是精心鋪排。

美國總統拜登（Joe Biden）等西方國家領袖形容俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是戰犯，天空新聞主持奧斯汀（Mark Mustin）問到會否憂慮普京可能被送到國際刑事法院受審時，佩斯科夫稱不可能，並指俄羅斯不支持或承認該組織。

佩斯科夫拒絕透露戰爭開始至今的烏克蘭平民死亡人數，又稱馬里烏波爾（Mariupol）婦產科醫院遭炮轟一事是偽造，重申該市是「 盧甘斯克人民共和國」的一部分，獲俄羅斯支持的部隊正從「民族主義部隊」手上解放當地。

俄羅斯入侵烏克蘭至今，莫斯科方面曾在3月25日公布，1351名俄軍陣亡、3825人受傷，但德國總統朔爾茨（Olaf Scholz）之後認為，俄軍可能有過萬人喪生。