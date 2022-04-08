烏克蘭局勢｜美國會通過法案　取消俄羅斯最惠國待遇及禁進口能源

美國參眾兩院4月7日通過兩項針對俄羅斯的法案，包括禁止進口俄羅斯能源及取消俄國貿易最惠國待遇，並交由總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。



美聯社報道，該兩項法案在7日較早時於參議院都以100票贊成、0票反對一致通過，再交由眾議院表決。眾議院亦普遍支持該兩項法案，其中暫停俄羅斯最惠國待遇的法案以420票贊成、3票反對，大比數通過；禁止進口俄羅斯能源的法案亦以413票贊成對9票反對，同樣順利闖關。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，美國會堅定遵守對烏克蘭民眾的承諾，華盛頓國會亦繼續向俄羅斯問責。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在表決前則認為，沒有一個干犯戰爭罪行的國家可以享有美國的自由貿易地位。

根據該兩項法案，中止俄羅斯的正常貿易關係，為拜登政府提高俄羅斯鋼及鋁材等產品關稅，法案同時降低白羅斯的關稅優惠。不過法案同時設有條款，容許美國總統在特定情況下，有權恢復俄羅斯的正常關稅待遇和進口能源產品。

拜登曾在3月簽署行政命令，禁止進口俄羅斯能源產品，而今次國會通過法案，就將有關措施正式立法。