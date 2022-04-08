聯合國暫停俄羅斯人權理事會資格　莫斯科隨後宣布已完全退出

聯合國大會4月7日投票表決，決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格，中國投票反對，認為此舉「火上澆油」，開創「危險先例」。俄羅斯隨後宣布該國退出人權理事會。



據聯合國新聞網4月7日報道，4月7日這場表決，是繼2011年針對利比亞表決之後的聯合國有史以來的第二次表決，而這次針對的是聯合國常任理事國俄羅斯。提出要求的國家，要求聯合國大會表決暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格。

投票結果，在聯合國193個成員國中，93票贊成，24票反對，58票棄權。棄權的成員被認為沒有參加表決。由此，本次投票以三分之二的絕對多數通過把俄羅斯從聯合國人權理事會排除出去的決議。

2022年4月7日，聯合國大會投票決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格。（AP）

投反對票的國家包括俄羅斯、中國、古巴、朝鮮、伊朗、敘利亞、越南等。棄權國家則有印度、巴西、南非、墨西哥、埃及等國。

俄羅斯駐聯合國副大使庫茲明（Gennady Kuzmin）在表決後形容這項舉措「不合理且有政治動機」，接着宣布俄羅斯已決定完全退出人權理事會。

中國常駐聯合國代表張軍進行解釋性發言，反對借人權問題對別國施壓，認為聯合國此舉「倉促行事」，「火上澆油」，開創「危險先例」。

張軍稱，「這份決議草案起草過程不公開不透明，也沒有按慣例舉行全體會員國磋商，廣泛聽取意見。在此情況下，急於在聯大採取行動，逼迫各國選邊站隊，將加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，火上澆油，不利於衝突降級，更不利於推進和平談判。用這樣的方式處理人權理事會成員資格問題，將創造新的危險先例，進一步加劇人權領域的對抗，對聯合國治理體系產生更大衝擊，造成嚴重後果。鑑於上述，中方將對決議草案投反對票。」