俄羅斯：在烏行動或以外交途徑結束　出兵為防第三次世界大戰

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯準備為繼續與烏克蘭談判創造舒適的條件，烏克蘭的行動可能以外交途徑結束。



據俄羅斯衛星通訊社4月7日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在接受英國天空新聞採訪時稱，俄羅斯準備為繼續與烏克蘭談判創造舒適的條件。他說：「這是善意的姿態，來表現俄羅斯實際上準備為繼續談判創造舒適的條件。」

不過他同時強調，「這將在很大程度上取決於烏克蘭立場的一致性和他們將在多大程度上準備接受我們的條件」。

佩斯科夫稱，俄羅斯在烏克蘭特別行動的其中一個目的是防止第三次世界大戰的威脅，包括對擁有核武器的北約（NATO）國家在內。

他說：「請想象一下這種情況，北約成員國和烏克蘭在考慮克里米亞回歸時攻擊俄羅斯和俄羅斯的克里米亞。運用北約章程第5章，擁有核武器的國家被迫保護烏克蘭，可能就是第三次世界大戰。現在正在實施的是保護我們不受這種戰爭的任何潛在威脅。」

佩斯科夫的說法有為當前烏克蘭局勢降調的意思。但俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在與巴林外長會談後的聯合新聞發布會上表示，烏克蘭拒絕自己的提議並製造了無數挑釁來達到減緩談判的目的。

拉夫羅夫稱：「我們分享了對俄烏談判進程的評估，並提請注意最近發生的事實，烏克蘭方面、烏克蘭談判者們開始放棄曾積極接受的自己的建議並製造了新的挑戰。」

拉夫羅夫表示，布查事件以及影片拍到的亞速營對俄羅斯軍人所做之事，都是烏克蘭製造的挑戰。

據報道，3月29日上午，俄羅斯和烏克蘭代表團的最新一輪談判在土耳其伊斯坦堡正式開始。談判以閉門方式進行，不對媒體開放。俄羅斯談判代表團由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Metinsky）率領。

烏克蘭在4月3日曝光了基輔郊區布查鎮大批平民被殺害之事，併為此指責俄羅斯的暴行，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同時呼籲聯合國安理會將俄羅斯除名。

俄羅斯堅決否認烏克蘭的「屠殺」指控，稱西方有關布查鎮事件的內容描述是假消息，俄軍沒有把平民作為開槍目標。