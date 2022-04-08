烏克蘭東部火車站遭導彈擊中　50死上百傷　俄烏互控對方施襲

烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）一座火車站遭到兩枚導彈襲擊，烏克蘭地區官員指升至50人死亡、98人受傷。烏方稱，當時有數以千計的人正在火車站準備撤離。烏方批評是俄軍施襲，俄方則反擊指是烏軍所為，稱現場出現「圓點-U」導彈殘骸，指該導彈僅烏軍使用。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，烏克蘭國家鐵路系統負責人卡米辛（Oleksandr Kamyshin）4月8日在其官方Telegram頻道上披露消息，兩枚導彈擊中了烏東城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站。

烏克蘭國防部在Twitter發文指控是俄軍所為，稱事件造成超過30人死亡、逾百人受傷。烏方的帖文指，有關火車站是用來撤離平民，又上傳圖片顯示現場情況。

烏克蘭局勢：烏克蘭國防部在Twitter發文，指控俄軍襲擊烏東一個火車站（Twitter@Defence of Ukraine）

烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk）地區官員後來指，遇襲事件升至50人死亡，包括5名兒童，另有98人受傷。

烏克蘭國家鐵路系統負責人卡米辛在Telegram上稱，「俄羅斯法西斯分子用伊斯坎德爾（Iskander）導彈襲擊了克拉馬托爾斯克火車站，警方和救援人員報告稱，有數十人死亡和受傷。」

卡米辛說，導彈襲擊發生時，有數千人在克拉馬托爾斯克火車站，頓涅茨克地區的居民正準備撤離到烏克蘭更安全的地區。

烏克蘭局勢：4月8日在烏東克拉馬托爾斯克火車站附近出現的導彈殘骸，俄烏互相指控是對方襲擊火車站釀成傷亡，據報導彈上寫有「為孩子」的俄文，俄方則指控僅烏軍使用圖中的「圓點-U」導彈（AP）

俄羅斯國防部8日表示，有關俄羅斯對頓涅茨克州克拉馬托爾斯克一座火車站實施導彈襲擊的言論與事實不符，批評是「挑釁」，指俄軍在克拉馬托爾斯克沒有任何火力任務，也沒有計劃過。

俄國防部之後又指事件是烏方所為，稱是烏克蘭軍隊在45公里外的多布羅波利耶（Dobropolye）定居點，對克拉馬托爾斯克火車站發動襲擊。俄方稱現場出現「圓點-U」導彈殘骸，指該導彈僅烏軍使用。