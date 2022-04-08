中菲領袖通話　習近平：雙方妥善處理南海問題為合作提供重要基礎

菲律賓總統大選下月舉行，中國國家主席習近平同即將卸任的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）通電話，共同回憶中菲關係破冰六年。他又稱雙方妥善處理南海問題，為中菲友好合作提供了重要基礎。



據央視新聞報道，習近平4月8日下午同杜特爾特通電話。習近平首先回憶杜特爾特於2016年10月首次訪華的情景，形容那是一次「破冰之旅」，在中菲關係史上具有里程碑意義。

習近平說，6年來，中菲兩國確立了全面戰略合作關係新定位，加強共建「一帶一路」倡議同「大建特建」規劃對接，合力推進基礎設施建設等重大項目合作，雙邊貿易額翻了一番。

此外，中菲雙方妥善處理南海問題，為中菲友好合作提供了重要基礎，造福了兩國人民，也有力維護了地區和平穩定。

2018年習近平訪問菲律賓，杜特爾特與女兒舉行歡迎儀式（請點擊大圖瀏覽）：

習近平強調，中方對菲政策保持連續性、穩定性，願同菲方一道，推動中菲關係持續向好發展，不斷邁上新台階。

習近平表示，中方願繼續根據菲方需要提供新冠疫苗，在特效藥研發、公共衛生能力建設等方面加強合作；推進大項目建設，擴大貿易投資、教育人文等領域合作；進口更多菲律賓優質產品，鼓勵中國企業赴菲投資興業，助力菲律賓現代化進程。

習近平強調，當前國際局勢發展再次證明，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現。中方願同菲方和地區國家一道，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面，推動構建人類命運共同體。

杜特爾特表示，高度珍視同習近平建立的友誼和良好關係，過去6年來，菲律賓人民真切感受到了菲中合作帶來的好處。

杜特爾特對中方為菲方抗擊新冠肺炎疫情提供疫苗支持表示感謝，稱「中國是菲律賓人民真正的、可靠的朋友」。

杜特爾特表示，菲方願同中方鞏固友誼與合作，持續加強兩國關係，借鑑中方脱貧減貧經驗，推進抗疫、經貿、基礎設施、旅遊、教育等領域合作，歡迎中國企業赴菲律賓投資合作，這對菲律賓實現自身發展具有重要意義。

針對南海問題，杜特爾特表示，菲方願同中方妥善處理南海問題，為和平解決爭端樹立典範，維護地區和平穩定。菲方也願為東盟同中國關係發展發揮積極作用。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選。杜特爾特所屬政黨3月22日宣佈，支持民調領先的小馬科斯（Bongbong Marcos）競選下屆總統。

菲律賓獨立民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）4月6日發布的一項最新民調顯示，菲律賓總統候選人小馬科斯依然保持了明顯的領先優勢，但支持率略降至56%，比1月和2月60%的支持率略微下降。