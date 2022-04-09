三名富商乘坐SpaceX飛船　前往國際太空站逗留多天

來自美國、加拿大及以色列的富商4月8日乘坐SpaceX的飛船前往國際太空站，準備在當地逗留超過一週。



美聯社報道，今次太空之旅由民營太空公司Axiom Space與美國太空總署（NASA）合作，參加者分別是美國的康納（Larry Connor）、加拿大的帕西（Mark Pathy）及以色列的斯蒂貝（Eytan Stibbe），他們每人支付5500萬美元旅費，並由前NASA太空人阿萊格里亞（Michael Lopez-Alegria）陪同下，前往世界最昂貴的旅遊勝地。

今次是SpaceX首次以包機形式運送平民前往國際太空站，亦是NASA首次對外開放國際太空站。這批旅客可以使用太空站內的大部分設施，但俄羅斯的部分則需要獲當地的三名俄國太空人批准。阿萊格里亞表示，屆時他會避免談及政治和俄烏衝突這類議題。

在這三名太空旅客之中，斯蒂貝是第二名上太空的以色列人，他將會延續已故同鄉拉蒙（Ilan Ramon）遺下的實驗。兩人曾經在以色列空軍同一個部隊服役，拉蒙在2003年死於穿梭機哥倫比亞號（Columbia）意外。期蒂貝今次攜同對方的太空日記、以及拉蒙兒子創作的音樂升空。

他們預計在9日抵達國際太空站，並在19日於佛羅里達州對出海岸降落。Axiom計劃在2023年舉行第二次國際太空站之旅，並準備於2024年將客艙模組與太空站連接。