俄羅斯計劃削減對國際太空站的投入　擬建國產太空站

據央視新聞報道，俄羅斯國家航天公司當地時間3月11日決定，對國際太空站（International Space Station）項目的投入「進行優化」，並確定了新的優先發展領域，包括開發近地軌道危險預警系統、建立俄羅斯國產太空站、建設東方航天發射場和繼續實施進口替代計劃。

該公司還計劃為其企業的生產和設計研發能力提供支持，以減少反俄制裁的影響，並確保國家擺脱對外部環境的依賴。

俄烏衝突帶來的巨大衝擊已經蔓延到太空。俄羅斯衛星通訊社近日發佈「拆分國際太空站」的剪輯視頻，包括俄羅斯航天員在國際太空站關閉各部分氣閘門的真實鏡頭，以及俄羅斯艙段與太空站其他部分分離的電腦特效場景，展示了俄羅斯退出國際太空站項目的潛在後果，寓意「俄羅斯艙段脫離後，美國艙段就無法獨立存在」。

國際太空站乃人類在太空建造的最大物體，運行於約400公里高空的近地軌道，總質量高達420噸，主要由俄羅斯艙段與美國艙段組成。其中美國艙段負責提供能源和生命保障，俄羅斯艙段負責維持軌道姿態和高度。

美國總統拜登（Joe Biden）24日表示，新制裁措施將打擊俄羅斯的航空航天業，包括俄方的太空計劃。當日，俄聯邦航天局局長羅戈津（Dmitry Rogozin）曾警告，由於國際太空站的軌道由俄羅斯引擎控制，若美國對俄制裁破壞相關合作，國際太空站有機會不受控制地脫離軌道並墜落。