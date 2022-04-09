俄羅斯「盧布保衛戰」顯成效　盧布兑歐元匯率創近兩年新高

隨着一系列匯率、經貿政策的落地，俄羅斯的「盧布保衛戰」已經取得一定成效。據中國網媒華爾街見聞報道，4月8日，在俄羅斯央行意外降息後，俄羅斯盧布兑美元在岸匯率一度漲至71，日內漲近6.3%，盧布兑歐元匯率曾升至77.075，創2020年6月末以來新高，此後盧布很快回吐所有漲幅轉跌。最終，盧布兑歐元跌1.5%，報82.70。盧布兑美元收報76.08，日內跌逾0.4%，雖然止步五日連漲，但最近15個交易日內僅三日下跌，本周累漲逾9%，漲幅略遜於上周的逾12%。

此前，盧布在俄烏衝突後急劇貶值，3月曾創下1美元兑換154盧布的紀錄低點，較2月23日俄烏衝突前的水平幾近縮水一倍。為了遏制盧布貶值，俄羅斯政府採取了一系列匯率、經貿政策，包括限制居民購匯、部分外貿交易以盧布結算等。如今盧布對美元匯率已回升至俄烏衝突前水平。

英媒稱，西方制裁目前尚未觸及俄最大經濟命脈，即對歐洲能源銷售。按目前價格，俄羅斯對歐洲銷售產生的收入大概為每天5億歐元，可能會進一步推升盧布價格。總部位於美國的國際金融協會（IIF）的兩位經濟學家則認為，盧布強勁反彈也帶來一些要求西方加壓制裁俄羅斯的聲音。在複雜局勢中，盧布未來走向仍需進一步觀察。