俄羅斯要求歐美用盧布買能源　香港可抓三機遇｜專家有話說

俄羅斯總統普京日前宣布，他已簽署法令，從今日起包括國家包括美國、英國及歐盟成員國在內的所有「不友好國家」，均必須以盧布購買俄國天然氣，若未能以盧布支付，相關合約便會中止。普京還下令，俄羅斯央行要盡快開發以盧布作為支付貨幣的跨境支付系統，又稱沒有理由以美元或歐元向歐美出口產品。普京此做法將對俄不友善國家帶來換匯不便、加快尋求別的能源供應和令非美元化進一步加速等三個影響。俄羅斯此舉，對於中國內地尤其是香港而言，至少存有三個機遇。

俄羅斯對不友善國家進口能源用盧布結算，對上述國家至少造成以下三個影響。

其一，造成換匯的不便。俄羅斯盧布雖然是國際貨幣，但盧布在國際結算中佔比不大，俄羅斯不友善國家進口能源如使用貨幣，需要在國際市場上兌換一定量的貨幣，將引發國際市場對盧布的進一步需求。當然，盧布雖然不如美元、歐元、英鎊、人民幣和日圓般受歡迎，但也並不難在國際金融市場上兌換到，只會帶來一些不便而已。據SWIFT系統數據，繼2016年12月以來，7月盧布以0.18%的國際結算份額進入全球通行貨幣20強榜單，而到了2020年，則是上升到17位（2022年是18位）。

其二，增加不友好國家轉換供應商的成本，加快推動俄羅斯不友好國家尋求別的能源供應。普京的決定，一度令歐洲基準天然氣期貨價格升幅擴大，最多上升34%，相信短期內仍將會令相關期貨價格出現。但由於歐盟已計劃今年年底前將對俄羅斯天然氣需求減少三分之二，未來若使用俄羅斯盧布交易，會加快俄羅斯不友好國家尋求別的能源供應的進程，例如與美國、埃及、卡塔爾、尼日利亞和韓國透過額外出貨或合約交換的方式，增加對歐盟國家天然氣及液態天然氣(LNG)的供應，過程中將增加成本。

其三，令非美元化進一步加速。隨着俄羅斯的相關決定，國際社會出現「非美元化」——既不再使用美元做國際結算貨幣，也不再進入美西方主導的SWIFT系統的情況將加速，「非美元化」的結果有三，一是有關國家使用本國貨幣與貿易夥伴國貨幣做相互結算貨幣，例如，印度和俄羅斯正在商量的；二是使用雙邊貿易中一方的貨幣，例如，白俄羅斯加入俄羅斯的SPFS；三是國際社會將在美國、俄羅斯的兩難之間，選擇擴大使用人民幣以應對。

4月1日，普京主持召開俄羅斯聯邦安全會議。（AP）

普京此舉，將對俄羅斯帶來至少四個有利因素。

其一，提升國際市場對盧布的需求，有助於穩定俄羅斯盧布的匯價。普京宣布該消息之後，俄羅斯盧布轉為上漲，美元已跌破了1美元兌100盧布大關。盧布匯率的穩定，既有助於國際市場對盧布的信心，也可以助穩俄羅斯國內的外匯市場，降低走資的風險。

盧布兌美元匯率在3月7日盤中創158.3盧布新低，開戰後累跌近90%。雖然盧布匯率後來大幅回升，在3月23日盤中升值2%報103.84盧布，但今年來仍累跌逾22％。因此，要令盧布匯率止跌，需要增加國際市場對盧布的需求，以及需求預期。而普京宣布此消息，較好地提升了市場預期。

其二，有助於俄羅斯下決定加快建立新的貨幣支付體系。美國等西方國家將部份俄銀行排除在環球銀行間金融通訊協會（SWIFT）系統之後，印度中央銀行正與俄羅斯方面就印度盧比與俄羅斯盧布的兌換機制進行磋商。如果達成協議，那麼，將由印度和俄羅斯設在對方國家的國有銀行來執行，從而，俄羅斯將避過美西方制裁。早在蘇聯解體前，印蘇曾為特定貿易項目專門設立雙邊結算機制。所以，當前，印俄建立雙邊結算新機制並非是一件難事。

加上，俄羅斯自建的跨境支付系統也商討與人民幣跨境支付系統（CIPS）互通， 以配合今年來中俄貿易額大增40%。

而且，德國、法國、英國此前曾公開聲明，表示為維護「聯合全面行動計劃」，三國宣布創建名叫「支持貿易往來工具」（Instrument for Supporting Trade Exchanges，簡稱INSTEX）的與伊朗商貿結算機制，以避開美國制裁。因此，預料世界有部份國家為了避開歐美對俄羅斯的制裁，也將和俄羅斯建立一套新的貨幣支付系統。

在上述因素的推動之下，有助於令俄羅斯加快建立獨立於SWIFT，且用盧布支付的新系統。

歐美等國將俄羅斯七間銀行逐出SWIFT，然而卻暫不包括俄羅斯第一大的聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和能源交易的主要渠道俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）。（Getty）

其三，有助於俄羅斯償還外債。對於俄羅斯來說，今年年底以前到期應付的利息和到期國際債券總計超過45億美元。只要國際市場上對盧布有需求，那麼，俄羅斯政府便可在國際市場上出售盧布，換取美元、歐元等，以此支付國際債務，避免出現違約的情況。未來可以繼續通過國際市場進行融資，而不會被國際金融市場完全封殺。

其四，為俄羅斯短期內計劃重開股市堅實的信心基礎。俄烏衝突令俄股重挫後，從2月25日休市至今將近一個月。外界認為股市重開後可能崩盤，為俄羅斯政府要面對的重大挑戰。俄股MOEX指數2月24日暴跌33%，25日強彈20%收2,470點，今年來累跌35％。俄股停止交易後，西方不斷對俄國實施嚴厲制裁而讓經濟陷入危機。

由於俄羅斯計劃重開股市後，很有可能把俄股分割為外資盤和內資盤。雖然外資在外資盤裏能賣出股票和債券，但在資金管制下不能匯出國外。雖然這種機制會令同一檔股票在市場上有兩種報價，但如果盧布匯率持續穩定，以及國際市場對盧布的需求增加，是有助於提升國際投資者對俄羅斯股市重開的信心，和對股價的支撐。

俄羅斯此舉，對於中國內地尤其是香港的投資者而言，至少有三個機遇。一是可考慮在國際市場上增持盧布，以獲盧布逐步升值收益；二是可考慮組織資金進入俄羅斯股市，由於俄羅斯股市有不少與電訊、能源、媒體和銀行等關鍵企業的，可考慮趁俄羅斯股市重啟之初上述企業股價仍低廉，進入股市收購上述公司相關股份，從而進行策略投資，相信可獲利頗豐；三是隨國際「非美元化」加速，作為國際金融中心的香港，可發行更多的人民幣金融產品，以此推動更多國家使用人民幣進行交易、結算，推動人民幣進一步國際化。

作者：絲路智谷研究院院長、海南大學「一帶一路」研究院院長，梁海明

