烏克蘭局勢｜約翰遜訪問基輔　承諾供應裝甲車及反艦導彈系統

英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月9日突然訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，重申英國對烏克蘭的支持，並在會後宣布向烏克蘭提供裝甲車和反艦導彈系統。



英國廣播公司（BBC）報道，約翰遜今次出訪並沒有事先公布，而是他在基輔與澤連斯基會面時，烏克蘭駐倫敦大使館率先公開消息。烏克蘭總統辦公室副主席西比哈（Andriy Sybiha）在Facebook表示，英國是向烏克蘭提供國防援助、反戰聯盟及制裁俄羅斯侵略行為的領袖。

約翰遜之後在Twitter留言，稱他與澤連斯基會面是反映英國對烏克蘭民眾的支持，英國同時向烏克蘭提供新一輪經濟及軍事援助。首相府指出，英國會向烏克蘭供應120架裝甲車及反艦導彈系統。

澤連斯基呼籲西方國家效法英國，增加對烏克蘭的軍事援助。

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

英國政府曾在8日宣布向基輔方面提供總值1億英鎊的武器，約翰遜當時提到，烏克蘭將額外獲得800枚反坦克導彈及星光（Starstreak）防空導彈等軍事裝備。

另外歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9日在波蘭華沙（Warsaw）舉行為烏克蘭籌款活動，宣布向烏克蘭及接收難民的國家提供10億歐元，其中烏克蘭相關部門及聯合國合共獲得6億歐元，其餘4億則由多個接收烏克蘭難民的鄰國瓜分。