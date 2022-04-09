烏克蘭｜俄軍開炮擊斃化妝師　導師憑遺體手上美甲認出故友

在俄軍屠殺布查鎮的平民死者中，有影片拍到一輛俄羅斯坦克埋伏在路上，烏克蘭民眾騎單車在轉角巧遇，身在坦克車上的俄軍對準平民開炮，現在這名死者身分曝光，是52歲的美妝師費奇納（Iryna Filkina），因為手上美甲被認出來，陳屍街頭的照片震撼國際。



綜合外媒報導，烏克蘭釋出一段影片證據，在俄軍進軍布查時大量屠殺平民，3月5日俄軍埋伏在一路段，等待有人路過就開炮，不幸的費奇納剛巧騎着腳踏車，經過轉角後立即成為瞄準目標，炮彈像打箭靶般直接轟在費奇納身上，鮮血染上街頭。

俄軍對準平民無情開火，化妝師慘遭炮擊陳屍街頭。

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《路透社》記者拍下費奇納陳屍街頭的照片，畫面實在怵目驚心，在她左手的無名指指甲上，還貼有粉色和紫色的愛心圖案，這也成為了識別屍體身份的關鍵。

另一名化妝師莎巴契娃（Anastasiia Subacheva）一眼就認出了指甲的主人，「當我看到它時，我的心都碎了」。莎巴契娃在布查和周邊地區從事美妝5年的時間，經常幫顧客化妝和教授課程，她難過表示，費奇納曾在2月時聯繫她，希望能變得更時尚，並夢想成為1名受歡迎的藝術家和美妝網紅。

↓有專家稱費奇納可能是被機關炮擊斃，炮彈口徑或是3厘米：

It appears that Iryna Filkina was killed by a Russian auto cannon. Likely a 30 mm with some HE capability. A terrifying weapon. Used to murder an innocent. — Nathan May 🧢🇺🇸🏴‍☠️ (@nathanjosephmay) April 7, 2022

而費奇納的女兒在戰爭開始後不久就逃離了布查，費奇納則堅持留在布查，她在IG悲痛哀悼母親，「今天正好是一個月，從媽媽不再寫信給我那天起。媽媽的老鼠怎麼樣了？我所能做的就只是哭，她在不到15分鐘路程的街道上被射殺……用一顆我手指大小的子彈」。

當費奇納女兒在上個月聽說母親騎自行車時被射殺，原本她還抱着一絲希望，但卻無法聯繫到任何人，她一直希望費奇納其實還活着，直到母親失聯一個月後，她才悲傷接受事實，表示「有一個孩子永遠在等她的媽媽」。

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