法國大選出口民調：馬克龍得票28.1%　與馬林勒龐4月24日再決高下

法國總統選舉首輪投票結束，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）與法國極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐雙雙進入第二輪投票。



英國廣播公司（BBC）稱，馬克龍得票率28.1%，領先對手馬林勒龐的23.3%。

根據法國內政部的統計，截止到當地時間10日下午5時，法國總統大選首輪投票率65%，為2002年以來的最低值。這亦低於2017年選舉13個百分點。

新華社記者10日引述多家民調機構調查顯示，第一輪投票選民棄投率可能接近30%。當地專家認為，選民高棄投率使得總統選舉結果的不確定性提升。

法國極右翼政黨國民聯盟領袖馬林勒龐2022年4月10日在該國北部埃南-博蒙的票站投票。（AP）

法國總統任期5年，選舉採用「多數兩輪投票制」。第一輪投票中，如無候選人獲得逾半數選票，得票居前兩位的候選人參加第二輪角逐。第二輪投票4月24日舉行。

據估計，今年法國約有4870萬註冊選民參加投票，由於時差原因，部分海外省已提前開始投票。

法國大選2022年4月10日舉行第一輪投票，圖為一名少女行經巴黎南部Vulaines-sur-Seine一堆告示板。這一組告示板張貼總統選舉候選人的海報。（AP）

法國埃拉貝民意調查公司8日公布的選前民調結果顯示，現任總統馬克龍和馬林勒龐（Marine Le Pen）以約26%和約25%的首輪投票支持率領跑，梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）支持率為17.5%，其他候選人支持率均未超過10%。

在投票於格林威治時間下午6時（香港時間11日早上2時）結束後，法國的電視台會在第一時間預測結果，通常準確性甚高。

倘馬克龍和馬林勒龐進入第二輪投票，分析家預期，競爭激烈程度將遠超2017年。當時馬克龍以66%的得票率的壓倒性姿態擊敗馬林勒龐。