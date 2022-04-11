俄羅斯倡議金磚國家擴大使用本國貨幣結算

在對烏克蘭開展軍事行動後，俄羅斯遭受了來自西方前所未有的制裁。近日，俄羅斯政府倡議由巴西、中國、印度、俄羅斯和南非組成的新興經濟體金磚國家組織整合支付系統，並擴大使用本國貨幣進行進出口業務。



據半島電視台4月9日報道，俄羅斯財政部長安東·西盧阿諾夫4月8日在金磚國家部長級會議上表示，由於制裁，全球經濟形勢嚴重惡化。他指出，西方的制裁破壞了基於美元的現有國際貨幣和金融體系基礎。

「這促使我們需要加快以下領域的工作：使用本國貨幣進行進出口業務，整合支付系統和銀行卡，使用自己的財務訊息系統，並建立一個獨立的金磚國家評級機構。」西盧阿諾夫表示。

由於制裁，俄羅斯與全球金融體系的聯繫幾乎完全被切斷。國際銀行支付卡Visa和萬事達於3月初暫停了在俄羅斯的業務，俄羅斯大型銀行也無法訪問環球銀行間金融通信協會（SWIFT）系統。

俄羅斯已經建立了名為SPFS的金融訊息傳輸系統，作為SWIFT的替代品。俄羅斯自己的銀行卡支付系統MIR也已於2015年開始運行。

俄羅斯財政部表示，金磚國家的部長們已經確認了合作在穩定當前經濟形勢方面的重要性。