YouTube封禁俄羅斯杜馬　開發商另闢蹊徑　新服務助博主「回鄉」

俄羅斯官員4月9日稱美國影片分享平台YouTube封鎖俄羅斯國會下議院「杜馬」（Duma）的頻道，揚言以境內禁用YouTube作為報復。不過在此之前，俄因侵烏導致俄羅斯多方面面對制裁，YouTube只是其中之一，惟該國已有開發商找到出路。



YouTube母公司Google稱，刪除俄羅斯杜馬的頻道「杜馬TV」（Duma-TV）是為符合美國對俄制裁規定。

俄羅斯國家院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）稱美國政府侵犯了「俄羅斯人的權利」。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則說：「YouTube已決定了自己的命運。」她並呼籲俄羅斯民眾「盡快」把上載於YouTube的影片轉移到俄羅斯的平台。

圖為俄羅斯社交媒體VKontakte首頁截圖。

俄塔社10日稱，俄羅斯開發商Juice Development稱已推出新服務VK Video Transfer，可將本在YouTube營運的頻道，轉移到俄羅斯社交網絡VKontakte的社群及個人專頁。用家只需採取幾個簡單的步驟，便完成轉移程序。

VK Video Transfer服務是在VK Mini Apps平台上開發的，可將YouTube頻道轉移到VK Video平台。這應用程式同時生成一個獨一無二的代碼，防止第三方轉移頻道的可能性。代碼並將添加到YouTube Studio中的頻道描述中。

VKontakte是俄羅斯網上社交媒體網，意為「接觸」。