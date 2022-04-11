法國大選｜馬克龍首輪得票率27.85%　領先馬林勒龐4.7個百分點

法國總統選舉首輪投票4月10日結束，迄今已點算96%選票的結果顯示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）領先極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen），雙雙進入第二輪投票。



在已完成點算的選票結果中，馬克龍得票率為27.85%，馬林勒龐得票23.15%，左翼政黨「不屈服的法國」黨領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）則獲得22%選票。

今屆選舉共有12名總統候選人參選，但僅上述3人的得票率超過10%。

法國總統任期5年，選舉採用「多數兩輪投票制」。第一輪投票中，如無候選人獲得逾半數選票，得票居前兩位的候選人參加第二輪角逐。第二輪投票4月24日舉行。

圖為2022年3月14日，法國極右翼政黨國民聯盟領袖馬林勒龐在法國的電視節目亮相時發言。（AP）

馬克龍10日向他的支持者發表講話時，看似鬆了一口氣，他承諾會比首輪競選更加努力。他又對馬林勒龐的選民說，「我想在接下來的幾天裏讓他們相信，我們的項目計劃能切實解決他們對我們時代的恐懼和挑戰。」

馬林勒龐則表示，對法國公民來說，4月24日會有兩種相反觀點的基本選擇：「要麼是分裂和混亂，要麼是法國人民圍繞有保障的社會正義團結起來。」

倘馬克龍和馬林勒龐進入第二輪投票，分析家預期，競爭激烈程度將遠超2017年。當時馬克龍以66%的得票率的壓倒性姿態擊敗馬林勒龐。