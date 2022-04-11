加拿大聯邦法院駁回前部長提出的新疆產品禁令

加拿大聯邦法院駁回新疆產品進口禁令，該禁令由包括已故前反華部長在內的社會活動人士提出。



據加拿大通訊社4月10日報道，加拿大一些政客活動人士提出的全面禁止加拿大從中國新疆地區進口所有商品訴訟敗訴。

加拿大聯邦法院駁回了這些活動人士的申請，稱加拿大邊境服務局無權頒佈此類禁令。

這些活動人士包括已故加拿大前內閣部長基戈爾（David Kilgour）和人權組織「支持急需援助難民的加拿大人」（Canadians in Supporting Refugees in Dire Need）等成員。

上述人士希望加拿大邊境機構全面禁止來自中國新疆貨物的進口，稱這些貨物全部或部分是由強迫勞動開採、製造或生產的，除非有明確的證據表明其中沒有涉及強迫勞動。

負責審理此案的加拿大聯邦法院副首席法官加涅（Jocelyne Gagne）在裁決中稱，她看不到《海關法》或貿易協定中有任何條文規定，加拿大邊境服務局有義務作出這些活動人士所尋求的決定。

加涅又稱，每批運抵加拿大的貨物都取決於官員對原產地、關稅和價值的確定。

她補充說，申請人沒有提供證據，顯示當前的立法系統未能阻止通過「強迫勞動」生產的商品進入加拿大。

中國多次否認新疆存在強迫勞動的現象。4月11日，中國外交部發言人趙立堅就美國研究人員稱新疆地區存在強迫勞動回應稱，所謂中國新疆地區有強迫勞動等說法，這是美西方反華勢力炮製的彌天大謊，毫無事實依據。