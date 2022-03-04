加拿大駐華大使館聲援烏克蘭　館外標語被噴漆微博遭網民抨擊

針對烏克蘭當前局勢，加拿大駐華大使館3月1日發布微博表示，已經在北京使館外升起烏克蘭國旗，以示加拿大「對烏克蘭人民的聲援」，館外也掛出「我們和烏克蘭在一起」的標牌，以及升旗的動圖。



但此舉卻引起部分內地網民攻擊，網民質疑「為啥要用中文寫？為啥要寫『我們』，而不寫清楚是加拿大？」並稱加拿大應該關注自身的人權問題。而館外標語則遭不明人士噴上「FXXK NATO（北約縮寫）」的紅色字樣。



根據加拿大駐中國大使館微博，位於北京朝陽區東直門外大街的使館外在3月1日升起烏克蘭國旗，並在圍牆上懸掛標語「我們和烏克蘭在一起」和「我們支持烏克蘭」。加拿大駐華大使館指出，此舉表達對烏克蘭人民的聲援，但3月2日，推特和微博上流傳的圖片顯示，標語遭不明人士噴漆，寫上「FXXK NATO（北約）」的紅字。

3月1日加拿大駐華使館的文章雖獲得超過10萬點讚。但下面的留言卻有部分網民批評不應該用「我們聲援烏克蘭」這樣的說法，應該寫清楚是「加拿大聲援烏克蘭」。

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此外，也有部分網民例舉加拿大政府自身的劣跡，「去看看你家的人權自由還在不，去原住民寄宿學校挖挖，讓外界了解一下還有多少兒童遺骸。還有最近的加拿大騎警縱馬踩踏普通民眾，你聲援過自由車隊的示威群眾嗎？。」亦有網友質問「之前轟炸南聯盟巴勒斯坦，侵略伊拉克敍利亞的時候，你們在幹什麼？」