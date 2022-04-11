印尼多地爆發示威　抗議通脹＋總統傳企圖延長任期

印尼4月11日有數以千計民眾及學生上街示威。他們抗議食油價格走高，以及傳聞總統佐科維多多（Joko Widodo）可能通過修憲或延後舉行選舉，讓其任期得以超越憲法所規定的「最多兩屆，每屆5年」。



佐科維多多一直試圖打消外界有關猜測。但被批評立場模稜兩可。他稱延長任期只會打自己的臉，以及一切都只是「一個想法」，惟他並無明確拒絕或排除繼續執政的可能。

他10日向部長及保安部長提出，不要再討論有關議題，稱大選一定如計劃所定，2024年2月舉行。這是他一週內第二次發表有關言論。

圖為2022年4月11日，印尼警方為驅散示威者出動水炮。當時他們身在位於雅加達的國會大樓外。（AP）

印尼多省包括南蘇拉威西（South Sulawesi）、西爪哇（West Java）和首都雅加達（Jakarta）都有示威，數百名學生向國會方向前進。

印尼警方為驅散數百名進行集會的學生，出動水炮及催淚彈。印尼《羅盤報》稱有示威人群被看來跑離雅加達的國會大樓。以及有人向大樓擲石。

圖為2022年4月11日，身在印尼雅加達的示威者向防暴警察扔雜物。這批示威者在國會大樓外聚集，抗議該國物價走高，以及傳聞總統佐科維多多有意以延後選舉、讓任期得以延長。示威者認為，傳聞倘是真，是對國家民主構成威脅。（AP）

印尼下一屆大選定於2024年2月舉行，佐科維多多被指意圖通過修憲或推遲選舉來延長任期，且在一些有影響力的政界人士如部長公開表示支持後，傳聞變得更囂塵上。

根據印尼憲法，總統任期最多兩屆，每屆5年。有關傳聞令人擔心，國家得來不易的民主改革備受威脅。

現年60歲的佐科維多多2014年當選，之後一直保持着較高的支持度，但當地民調機構Saiful Mujani Research and Consulting最新調查結果顯示，逾70%民眾反對總統延長任期的計劃。