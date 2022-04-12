巴基斯坦新總理夏巴兹：將加快推進「中巴經濟走廊」項目

巴基斯坦國民議會4月11日召開會議舉行新總理選舉，巴基斯坦反對黨聯盟提名的夏巴兹・謝里夫（Shahbaz Sharif）獲174票，當選巴基斯坦新總理。他勝選後發表演講，稱將加快推進中巴經濟走廊（CPEC）項目。



議會4月11日召開會議舉行新總理選舉，巴基斯坦反對黨聯盟提名的反對派領袖、巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（Pakistan Muslim league-Nawaz，PMLN）主席夏巴兹當選巴基斯坦第23任總理。

另一候選人、巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）退出選舉，故不需進行投票。

夏巴兹同日晚上宣誓就任。他在發表演講時稱：「今日真主已拯救這個國家2.2億人口。這是首次不信任動議成功通過。這個國家的民眾今天額手稱慶。」

圖為2022年4月11日，剛當選總理的巴基斯坦反對派領袖謝赫巴茲・謝里夫在位於伊斯蘭堡的國民議會發表講話。（AP）

要對話不要僵局

他在談及國家經濟時稱，想要在這方面取得進展，國家要在財政方面自給自足。他稱政府將需以對話取得進展，而不是邁向僵局。

他稱要與大家合作，洗去前任政府的影響，否則將會失敗。他直言現在國家經濟情況是差。

他稱政府會讓巴基斯坦發展成一個「投資天堂」，並稱外資會協助國家邁步向前。

圖為2022年4月11日，剛當選總理的巴基斯坦反對派領袖謝赫巴茲・謝里夫在位於伊斯蘭堡的國民議會發表講話。（AP）

中巴友誼牢固而長久

當夏巴兹在談及外交政策時，他稱中國與巴基斯坦風雨同舟。

他說：「無人能將中巴友誼從我們手上搶走」。他稱中巴關係是「長久的關係」。

他還重申，中巴經濟走廊將繼續推進，項目將加快推進。

圖為2022年3月22日，伊斯蘭合作組織將開始進行一連兩天的聚會，時任巴基斯坦總理的伊姆蘭汗在國會大樓發表講話。（AP）

巴基斯坦國民議會（議會下院）10日凌晨通過針對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任動議。他為巴基斯坦歷史上首位遭國民議會罷免的總理。

伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）議員4月11日集體辭職。