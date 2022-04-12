拜登與莫迪視像會談　強調增購俄國石油不合乎印度利益

美國總統拜登（Joe Biden），與印度總理莫迪（Narendra Modi）於4月11日舉行視像會談，討論俄烏議題。拜登告訴莫迪從俄羅斯購買更多石油，不合乎印度利益，亦會阻礙針對俄羅斯發動戰爭的壓力。



路透社4月11日引述美國官員報道，指雙方近1小時的會談熱情及坦率，雙方對烏克蘭境內遭破壞情況愈感震驚，特別是在布查鎮中大量的平民喪生。莫迪表示對布查鎮的事件予以譴責，要求進行獨立調查。

圖為4月11日美國白宮，美國總統拜登與印度總理莫迪舉行視像對話。（AP）

拜登向莫迪說明，印度的地位「不會因依賴俄羅斯的能源而得到提升」，這點不合乎印度利益。該官員表示拜登未有對莫迪提出具體要求，新德里政府將自行作出判斷。

俄羅斯自入侵烏克蘭，遭受西方國家制裁以來，向其他國家提供石油優惠。路透社報道，指印度自 2 月下旬以來已購買了至少1300萬桶俄羅斯原油，相比之下，2021年全年僅購買了1600萬桶。

印度在俄烏問題上未有跟隨美國譴責俄羅斯，亦未有跟隨其西方國家向俄羅斯實施制裁。在聯合國大會日前表決暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格時，印度投棄權票。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在11日的新聞會上，反駁有關印度從俄羅斯購買能源的問題，稱「印度這個月的採購量，還可能少於歐洲一個下午的採購量」，稱美國重點應該放在歐洲，而不是印度。