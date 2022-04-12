烏克蘭指控俄軍在馬里烏波爾發動化學武器襲擊

烏克蘭指控俄羅斯在烏南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）投放化學武器，導致軍隊和平民患上呼吸道疾病。對此，美國五角大樓作出回應。



烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）4月11日夜間在Twitter發文稱：「注意！在馬里烏波爾，化學武器被用來對付烏克蘭的捍衛者！俄羅斯公開跨越人類的所有界限並公開宣佈這一點，而烏克蘭仍在要求重型武器 #UkraineUnderAttack」。

ATTENTION

Chemical weapons are used against Ukrainian defenders in #Mariupol! russia openly crosses all boundaries of humanity and openly declares it, while Ukraine is still asking for heavy weapon #UkraineUnderAttack — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 11, 2022

美國《國會山報》4月11日引述烏克蘭極右翼民兵組織亞速營（Azoz Regiment）在Telegram表示，「俄羅斯佔領軍在馬里烏波爾市對烏克蘭軍隊和平民使用一種來源不明的有毒物質，這種物質是從敵人無人駕駛飛行器上投下的」，又指「受害者有呼吸衰竭」 。

五角大樓表示了解這些說法，但無法證實社交媒體關於俄羅斯軍隊部署了潛在化學武器的報道。

五角大樓新聞發言人柯比（John Kirby）在一份聲明中稱：「如果這些報道屬實，我們對俄羅斯可能在烏克蘭使用各種防暴劑，包括與化學劑混合的催淚彈，深感擔憂，也反映了我們的擔憂」。他補充說，美國國防部將繼續密切監視局勢。