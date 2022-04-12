烏克蘭｜加拿大外長籲印尼拒俄羅斯參加G20峰會　令俄經濟沒增長

加拿大外長趙美蘭（Mélanie Joly）4月11日對印尼作出呼籲，她希望印尼拒絕讓俄羅斯參加11月舉行的二十國集團（G20）峰會。她指加方希望令俄羅斯的經濟沒法增長。



印尼是2022年G20峰會的主辦國。

趙美蘭11日與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）及印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）會談。

趙美蘭在與印尼領導人會談後表示：「我的目標是，確保我不會與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）或俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同桌。」

她指G20與經濟增長有關，加方想盡可能確保俄羅斯絕對沒經濟增長。

趙美蘭稱，加拿大推出針對俄羅斯的新制裁措施，將制裁俄羅斯國防領域的33個實體，包括莫斯科理工學院（Moscow Institute of Physics and Technology）、工業設備機械公司Integral SPB、以及造船企業Shipyard Vympel JSC。加方將對這些實體實施資產凍結措施以及禁令。

趙美蘭說，這些實體直接或間接地向俄羅斯軍方提供支持，因此它們與普京對烏克蘭發動的無理戰爭，以及戰爭造成的痛苦和折磨有關。