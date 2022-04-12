韓媒：韓國新一屆政府國防白皮書或將朝鮮列為「主要敵人」

韓媒4月12日引述與韓國總統職務交接委員會有關的消息人士稱，交接委員會正討論將「朝鮮是主要敵人」這一表述寫入韓國新一屆政府的《國防白皮書》中。



韓聯社網站12日稱，這名消息人士透過電話接受訪問時，表示候任總統尹錫悅的競選政綱包括明示「朝鮮為首要敵人」，交接委員會正討論如何兌現這項競選承諾。消息人士指，具體措辭仍在討論中。

韓國現屆政府上台後，在《2018國防白皮書》中刪除過去將朝鮮政權以及軍隊視為敵人的表述，改為籠統地寫道「將威脅和侵犯韓國主權、領土、國民生命、財產安全的一切勢力視為敵人」。

朝鮮拆除韓資酒店與球場

韓朝關係近來趨緊張，韓聯社網站12日引述韓國統一部一名官員稱，朝鮮除正拆除金剛山旅遊區內的韓資酒店海金剛酒店外，還正在拆除旅遊區內的韓資高爾夫球場。這名官員以有關情況屬於「情報事項」為由，拒絕透露清拆工程的具體情況。

旅遊區內的韓資高爾夫球場，由韓國度假村和高爾夫球場運營商ANANTI擁有。