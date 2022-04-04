韓國回應金與正批評　稱將加強國防力量不懼威脅

韓國政府4月4日就朝鮮領袖人金正恩妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正4月3日批評韓國防部長徐旭言論一事回應，指將加強國防力量應對朝鮮威脅。



韓國國防部副發言人文洪植表示，軍方將不斷增強國防能力，不懼朝鮮任何威脅，尤其是在政府交接時期。軍方將致力緩解韓朝緊張局勢和穩控局勢。

韓國統一部發言人李種珠則表示，政府敦促朝鮮避免任何可能加劇緊張局勢的行動。政府不會預斷朝方今次言論的意圖和背景，並將密切關注相關動向，做好應對一切的準備。

統一部和國防部均表示，韓朝4月4日的每日例行通訊線路照常運作，東部、西部海域地區的軍事通訊聯絡渠道保持暢通。

韓國防部長徐旭4月1日表示，若朝方有明顯向南發射導彈的跡象，韓軍有能力準確、迅速打擊朝鮮導彈發射源頭以及指揮和支援設施。

金與正4月3日因應徐旭言論發表聲明指，朝鮮將重新考慮有關韓國的很多事情，韓方可能面臨嚴重威脅。她形容徐旭言論無知，竟敢聲言對核武國家實施先發制人的打擊，認為此舉對韓國沒有好處。