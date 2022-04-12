美國紐約地鐵發生槍擊案致16傷　警方初步不循恐怖襲擊方向調查

美國紐約地鐵4月12日早上發生槍擊案，事發後有多名受傷乘客躺在布魯克林區（Brooklyn）第36街地鐵站（36th Street）月台。消防部門指，事件中有16人受傷，當中10名傷者屬槍傷，全數傷者已送院治療，其中5人情況嚴重，但沒有生命危險。

當地政府部門之後指，在現場發現數個未引爆裝置，據外媒指是煙霧彈。槍手仍然在逃，警方相信他屬單獨犯案，但初步不認為是恐怖襲擊事件。



在列車內開槍

據《每日郵報》指，槍手最初在一架R線列車內開槍，並施放一個煙霧彈，當時列車剛駛離第25街車站，乘客被困在車內，直至到達下一站第36街車站。槍手之後逃去。

社交網站流傳的照片顯示，地鐵站月台上有多名乘客受傷躺地，現場有血跡。網上也流傳影片顯示，大批乘客逃離一架列車。

槍手戴防毒面具

目擊者克萊爾（Clair）向《紐約郵報》表示，她在乘坐前往曼克頓的列車時目睹事件，她形容槍手開了多槍，令她也數不清，「很多，我也不知道是多少」。她又指，曾看到一名戴防毒面具、身穿橙色工人背心的男子，他掉下一個頂部有火花的圓柱體。

她稱由於該名男子穿上橙色工人背心，令她以為他是紐約大都會交通局的員工，所以最初沒有留意太多。

據ABC7 News指，警方正追尋這名疑似槍手者，他被指是一名黑人男子，身高約165厘米。警方目前未有任何拘捕行動。

NYPD investigating possible explosion in Brooklyn subway station during morning rush hour https://t.co/KrVcVZrfsK pic.twitter.com/BsggS6kwAZ — New York Post (@nypost) April 12, 2022

英國《都市日報》（Metro）報道，按美國紐約市執法人員指，事發時疑似槍手身穿的橙色工人背心，與紐約大都會交通局工人的制服相似，報道又指，疑似槍手在開槍前，曾先向地鐵站投擲一個不明裝置。

布魯克林地鐵站槍擊案：圖為紐約大都會交通局職員的制服，槍手被指犯案時穿上與這制服相似的橙色工人背心（AP）

《紐約時報》引述官員指，警員在早上8時半左右趕到第36街地鐵站，他們也接報站內出現煙霧。調查員正嘗試確認地鐵站內煙霧的來源，以及事發期間是否有任何爆炸裝置被引爆。警方發言人稱，他們沒在現場發現任何仍然「活躍」的爆炸裝置。

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

運輸部官員指，由於調查關係，地鐵D線、N線與R線的列車將延遲。