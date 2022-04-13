約翰遜就違反封城令繳交罰款並致歉　強調無意辭任英國首相

英國首相約翰遜（Boris Johnson）及妻子西蒙茲（Carrie Johnson，婚前姓Symonds）涉嫌在2020年違反防疫規定舉行派對事件，兩夫婦證實已經向警方繳交罰款，約翰遜亦向公眾致歉，但表明無意下台。



英國天空新聞（Sky News）報道，約翰遜在契克斯（Chequers）鄉間首相別墅向傳媒講話，證實自己收到倫敦警方的定額罰款通知書，指他在2020年6月19日違反防疫規定。他表示自己已經即時繳交罰款，並再次向公眾道歉。

報道指，約翰遜的罰款為50英鎊，他稱事發當天的工作在早上7時左右開始，期間主持8個會議並到一間學校訪問，期間在下午2點左右到內閣室短暫出席一個不足10分鐘的聚會。

約翰遜指自己當時沒為意有關聚會可能違反防疫規定，但既然警方認為他違法，他完全尊重調查結果，而且衷心認為民眾期待自己可以做得更好。他稱自己現在有更大責任感，處理英國民眾所急。

對於自己會否辭職，約翰遜強調希望繼續實現自己獲授權的工作，解決國家目前面對的問題。

除了約翰遜夫婦，財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）亦收到罰款通知書。在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）認為，約翰遜和辛偉誠令政府蒙羞，並形容約翰遜成為英國史上首名證實違法的首相，因此要求兩人下台。而根據民調網站YouGov的數據顯示，有57%受訪者認為他們需要辭職，而且有75%受訪者更指約翰遜在事件中故意誤導公眾。