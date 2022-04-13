烏克蘭局勢｜馬里烏波爾烏軍面臨補給困難

烏克蘭戰火逐漸集中於東及南部地區，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問4月12日表示，東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）守軍奮力抵抗俄軍攻勢，但烏軍面對補給困難問題。另外烏克蘭保安部門同日拘捕一名逃亡多時的親俄寡頭。



美聯社報道，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter發文，指烏軍在過去逾一個半月保衛馬里烏波爾，抵抗人數為十倍以上的俄軍。烏軍在全市遭轟炸的情況下戰鬥，令俄軍付出昂貴的代價。

波多利亞克提到，馬里烏波爾的烏克蘭部隊仍然被圍困，而且出現供應問題。他稱澤連斯基與參謀部將領正研究找出為他們解圍的方法，但拒絕披露行動細節。

半島電視台（Al-jazeera）報道，俄羅斯國防部聲稱阻止100名烏軍士兵從馬里烏波爾從當地一間工廠突圍的計劃。

另外澤連斯基之後在社交平台留言，稱安全部門進行特殊任務，並公開親俄的烏克蘭寡頭兼國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）被扣照片。當局其後證實有關消息，指烏方當局重新扣押了此前從軟禁中脫逃的梅德韋丘克。

Zelensky's official telegram account announces that SBU caught the fugitive oligarch and Putin's close friend Viktor Medvedchuk. Camouflage and all. pic.twitter.com/DkWa5xlOEq — Christo Grozev (@christogrozev) April 12, 2022

《衛報》指，梅德韋丘克是烏克蘭最大在野黨平台—為了生活（Opposition Platform - For Life）領袖，該政治組織立場親俄。澤連斯基3月下令封殺該黨，當局亦曾於2月底下令將梅德韋丘克軟禁，惟他在俄軍入侵烏克蘭第三天逃脫，之後一直下落不明，直到現在再次落入烏方手中時，梅德韋丘克據報喬裝烏克蘭軍裝。

梅德韋丘克與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係極為友好，後者更是梅德韋丘克女兒的契爺。