烏克蘭一部隊描述馬里烏波爾慘狀：彈盡糧絕　管弦樂隊都上戰場

在馬里烏波爾（Mariupol）作戰的一個烏克蘭海軍陸戰隊旅表示，他們的彈藥即將耗盡，在沒有食物和水供應的情況下仍在堅持戰鬥，傷兵堆成了山，連炮兵、廚師、司機，甚至管弦樂隊的音樂家都參與了對抗俄羅斯軍隊的槍戰。



據英國《衛報》4月11日報道，保衛馬里烏波爾的最後一批烏克蘭士兵11日表示，他們彈藥耗盡，預計很快就會被包圍該市的俄羅斯軍隊殺死或俘虜。

這支烏克蘭海軍陸戰隊第36旅在Facebook上表示，其對馬里烏波爾的47天防禦即將結束，他們寫道「我們被飛機轟炸，被大炮和坦克擊中。我們一直在做所有可能和不可能的事情。但任何資源都有可能耗盡」。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月8日烏克蘭南部城市馬里烏波爾的情況（AP）

自3月初以來，俄羅斯軍隊一直在圍攻馬里烏波爾，烏克蘭軍隊控制的領土逐漸縮小到幾個中部地區。該帖子指出，該旅倖存的成員現在正在保衛馬里烏波爾港口附近的Azovstal鋼鐵廠。

文章寫道，「敵人逐漸把我們推了回來。他們用火包圍了我們，現在正試圖摧毀我們」，又指「傷員之山」佔該旅的近一半，那些「四肢沒有被撕掉」的人則繼續戰鬥。

他們的步兵全都被殺了，炮兵和高射炮手以及無線電操作員、司機和廚師正在與俄羅斯人進行「槍戰」。他們說，甚至管弦樂隊的音樂家也上了戰場。

「一個多月來，我們在沒有補給彈藥、沒有食物、沒有水的情況下戰鬥」，海軍陸戰隊寫道，並補充說他們被迫從水坑裏喝水。

圖為2022年3月29日，一名男子與寵物犬走過馬里烏波爾外圍一幢被炸毀的住宅大樓。該處位於頓涅茨克。（AP）

他們還表示，他們感到被軍方領導「忽視」了。他們說，一再承諾解除俄羅斯對該城市的嚴密封鎖，或用直升機疏散一些傷員，但都落空了，「有機會。由於愚蠢，他們沒有實施」。

「我們正在死去，但正在戰鬥。但這即將結束」，該帖子寫道，「今天將是另一場極其艱難的戰鬥。一些人將死亡，另一些人將被俘虜。親愛的烏克蘭人民——我們要求你們記住海軍陸戰隊」。

「不要說海軍陸戰隊的壞話。我們已經做了我們能做的一切，可能的和不可能的。我們永遠忠誠」，該帖子補充道。

海軍陸戰隊的這篇帖子是在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）估計「成千上萬」烏克蘭人可能在俄羅斯對馬里烏波爾襲擊中喪生的幾個小時後發布。