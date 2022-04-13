美國務院公布2021年人權報告　指中國政府侵蝕香港自治

美國國務院4月12日公布2021年度人權報告，當中提到中國、俄羅斯、朝鮮等國家侵犯人權的情況嚴重，指北京方式持續侵蝕香港的基本自由及自治。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在報告中表示，全球多處都出現民主、法治與對人權尊重的衰退現象，最明確的例子就是俄羅斯無端出兵烏克蘭，導致當地屍橫遍野，民眾用於避難的劇院、火車站及住宅都變成頹垣敗瓦。

他指出各國民眾及政府都譴責俄軍的行為，並要求向涉事者問責，形容克里姆林宮蔑視人類性命和尊嚴的行為，令世界各地的人重振大家都應享有人權的信念，強調捍衛人權的重要。

報告以長達90頁篇幅探討中國的人權情況，指北京方面以被消失、任意拘禁、關押政治犯、嚴重限制言論、新聞、網路、集會、宗教與行動自由等打壓人權。華府同時關注新疆的情況，指中國對維吾爾族等少數民族犯下「種族滅絕」及「違反人道罪」，包括任意囚禁或嚴重剝奪近100萬人的人身自由、強迫節育與墮胎和強制勞動等。

另外報告批評，北京過去一年損害香港自治、公民自由與民主機制，與港府不斷威脅或逮捕泛民相關團體或人士。

布林肯表示，美國國務院每年公布年度人權報告，都是以事實、客觀，以及透過國際認可的人權分析各地情況，無論提到的國家是否美國的盟友，華府都會以同一標準看待。