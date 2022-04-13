美國務院公布2021年人權報告　指中國政府侵蝕香港自治

撰文：李秀坤
出版：更新：

美國國務院4月12日公布2021年度人權報告，當中提到中國、俄羅斯、朝鮮等國家侵犯人權的情況嚴重，指北京方式持續侵蝕香港的基本自由及自治。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在報告中表示，全球多處都出現民主、法治與對人權尊重的衰退現象，最明確的例子就是俄羅斯無端出兵烏克蘭，導致當地屍橫遍野，民眾用於避難的劇院、火車站及住宅都變成頹垣敗瓦。

他指出各國民眾及政府都譴責俄軍的行為，並要求向涉事者問責，形容克里姆林宮蔑視人類性命和尊嚴的行為，令世界各地的人重振大家都應享有人權的信念，強調捍衛人權的重要。

報告以長達90頁篇幅探討中國的人權情況，指北京方面以被消失、任意拘禁、關押政治犯、嚴重限制言論、新聞、網路、集會、宗教與行動自由等打壓人權。華府同時關注新疆的情況，指中國對維吾爾族等少數民族犯下「種族滅絕」及「違反人道罪」，包括任意囚禁或嚴重剝奪近100萬人的人身自由、強迫節育與墮胎和強制勞動等。

另外報告批評，北京過去一年損害香港自治、公民自由與民主機制，與港府不斷威脅或逮捕泛民相關團體或人士。

布林肯表示，美國國務院每年公布年度人權報告，都是以事實、客觀，以及透過國際認可的人權分析各地情況，無論提到的國家是否美國的盟友，華府都會以同一標準看待。

美洲人權法院促祕魯勿釋放前總統藤森聯合國暫停俄羅斯人權理事會資格　莫斯科隨後宣布已完全退出烏克蘭｜聯合國人權專員：俄羅斯使用集束彈或構成戰爭罪
美國
布林肯
人權
俄羅斯入侵烏克蘭
中美關係
你可能感興趣