印度3月CPI升至6.95%　創17個月新高

受能源商品及食品價格上漲的推動，印度3月CPI加速至近7%，創近17個月以來新高，連續三個月超出印度央行通脹區間上限。



據中國媒體華爾街見聞4月12日報道，4月12日周二，印度政府公布的數據顯示，3月印度CPI按年上漲6.95%，前值為6.07%，高於預期的6.40%；佔印度CPI近半的食品通脹率躍升至7.68%，前值為5.85%；燃料和電力價格漲幅為7.52%；服裝及鞋類價格漲幅為9.4%。

印度儲備銀行表示，二季度印度通脹會進一步加速，各月平均通脹將達到6.3%，超出其通脹區間6%的閾值上限。上周（4月4日當周），印度央行將全年通脹預期從之前的4.5%上調至5.7%。

不斷上漲的通脹也持續給印度央行「施壓」，促成了印度央行疫情以來的「首度轉向」。據彭博社，印度央行貨幣政策委員會官員上周表示，需要給予價格穩定方面更多關注。

這一背景下，ICRA經濟學家Aditi Nayar預計，印度的加息周期最早可能在6月開啟：「由於印度央行 MPC（貨幣政策委員會）已經發出改變立場的訊號，如果4月的通脹數據沒有從3月的水平顯着降温，那麼（印度的）加息周期最早可能在6月到來。我們預計到9月底將加息50-75個基點。」