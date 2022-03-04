土耳其2月CPI按年大漲54.4%

由於里拉繼續貶值，能源價格攀升，土耳其2月份的通貨膨脹續創20年來的新高。

據中國媒體財聯社3月3日報道，土耳其統計研究所周四（3月3日）公布的數據顯示，該國2月份消費者價格指數（CPI）按年上漲54.4%，超出市場預期，相較於1月份的48.7%進一步上升。

在供應擔憂和俄烏衝突升級的情況下，國際油價持續攀升。今年以來，布倫特原油價格上漲了53%。由於1月份能源進口創下紀錄，土耳其貿易逆差大幅上升。

土耳其總統埃爾多安一直把信貸和出口放在首位，同時反對正統經濟學理論，他認為，加息會加劇而不是抑制通脹。

為了踐行埃爾多安的貨幣政策，自去年9月以來，土耳其央行已將利率下調500個基點，至14%。

由於通脹持續攀升，而埃爾多安又拒絕提高利率，導致土耳其里拉在去年全年貶值約47%。貨幣動盪對土耳其造成了沉重打擊，當地民眾面臨工資價值下降，生活成本大幅上升。電價和天然氣價格的大幅上漲加劇了消費者和企業的痛苦。

埃爾多安將土耳其的貨幣問題歸咎於外國金融工具，並表示要「打破利率的桎梏」，將通脹率降至個位數。

此外，周四公布的數據使土耳其里拉經通脹調整後的實際年化收益率降至-40%左右，為新興市場中最低水平。

這已經讓該貨幣陷入了混亂。里拉兑美元匯率較一年前下跌了47.2%以上，超過了彭博追蹤的任何其他主要貨幣。

土耳其央行在2021年底將基準利率下調500個基點後，於今年2月連續第二個月保持利率不變。降息導致里拉暴跌，加速了CPI的上漲。雖然里拉早些時候保持了穩定，但今年裏拉兑美元下跌了約5.8%，原因是由於俄羅斯受到一系列制裁，投資者紛紛迴避風險較高的資產。

土耳其央行將在3月17日舉行下一次利率制定會議。