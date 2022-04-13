巴基斯坦新總理晤中國駐巴臨時代辦　稱將更高效建設中巴經濟走廊

巴基斯坦新任總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）4月12日表示，巴基斯坦新政府高度重視發展對華關係，將以更大魄力、更高效率推動中巴經濟走廊建設。



據中國駐巴基斯坦大使館官網消息，當地時間4月12日下午，夏巴茲在總理府會見中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦龐春雪。

夏巴茲表示，巴中友好深植於兩國人民心中，堅不可摧，無可撼動，巴基斯坦視中國為最好的朋友，珍視與中國人民的友好情誼。

2015年4月20日，中國國家主席習近平（左二）抵達巴基斯坦伊斯蘭堡努爾汗空軍基地展開訪問，與當時擔任旁遮普省首席部長的夏巴茲·謝里夫（右二）握手。（Getty）

夏巴茲說，一直以來，巴中相互支持，互利合作，兩國關係堪稱國與國之間關係的典範。在中國國家主席習近平親自關心下，中巴經濟走廊建設不斷推進，取得豐碩成果。

夏巴茲表示，巴基斯坦新政府高度重視發展對華關係，願進一步加強兩國在農業、科技、教育、扶貧等各領域合作，以更大魄力、更高效率推動走廊建設，打造「巴基斯坦速度」，更好造福兩國和兩國人民。

龐春雪表示，中巴是全天候戰略合作伴，兩國關係堅如磐石，牢不可破。中方期待同巴基斯坦新政府密切合作，賡續傳統友誼，加強戰略溝通，深入推進中巴經濟走廊建設，打造新時代更加緊密的中巴命運共同體。

4月11日，夏巴茲當選巴基斯坦新一任總理，並於當晚宣誓就職。

夏巴茲在勝選後發表的演講中談到中巴關係時說，「無人能將中巴友誼從我們手上搶走」，稱中巴關係是「長久的關係」。

夏巴茲在演講中還重申，中巴經濟走廊將繼續推進，項目將加快推進。