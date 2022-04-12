巴基斯坦新總理夏巴兹向印度伸出橄欖枝　改善兩國關係

巴基斯坦新任總理夏巴兹·謝里夫（Shahbaz Sharif）4月11日發表演說，稱克什米爾問題的解決將使雙方能夠專注於貧困等的共同問題，向印度伸出橄欖枝，改善關係。



夏巴兹在當選後發表講話，表示希望與印度建立良好關係，又稱鄰居無法選擇，而是必須忍受。他稱若無法解決克什米爾問題，兩國不會有持續的和平：「我會給莫迪總理一個建議，印度應了解兩國雙方的貧困、失業和疾病。人們沒有藥物、教育、貿易或工作。為什麼我們要對自己和國家的後代造成傷害？」

「來吧，讓我們根據聯合國的決議和克什米爾人民的意願，解決克什米爾的問題。那我們就可以協助雙方消除貧困，創造就業，帶來繁榮和進步。」

圖為4月11日，巴基斯坦國會，巴基斯坦新總理夏巴兹在國會發表演說。（AP）

印巴自2008年的孟買連環恐怖襲擊以來，幾乎切斷與巴基斯坦有規模的官方對話。印度在2019年8月取消度查謨和克什米爾邦的特殊地位後，巴基斯坦更降低兩國外交關係。

2018年在伊姆蘭汗（Imran Khan）當選時，亦發表過希望與印度改善關係的聲明，但2019年印度普爾瓦馬襲擊發生，並導致兩國邊境發生武裝衝突後，兩國關係停滯不前。

除與印度關係外，夏巴兹亦提到了與中國的關係，他稱不應懷疑中國在任何時間對巴基斯坦堅定的支持，而這些關係不受政府更迭的影響。夏巴兹感謝中國國家主席習近平，並承諾巴方將加快推進一帶一路項目的巴經濟走廊建設。

對美國關係中，夏巴兹指出巴美關係在歷史上經歷起伏，美國是巴基斯坦出口價值數十億美元的目的地，他表示巴基斯坦需要在平等的基礎上與美國建立聯繫。