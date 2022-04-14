烏克蘭局勢｜耶倫：中國應運用影響力遊說俄羅斯停火

俄羅斯入侵烏克蘭接近兩個月，至今兩國仍未達成停火協議。美國財長耶倫（Janet Yellen）4月13日認為，中國應運用與俄羅斯的特殊關係，遊說莫斯科停戰。



美聯社報道，耶倫在華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）上發言，指如果中國現在不尊重主權和領土完整，就難以期望國際社會將來遵守北京方面提出的同類訴求。

耶倫認為，中國如何回應西方國家的果斷行動，將影響各國未來對中國的觀感和在經濟上的合作。

她表示，損害美國及盟友對俄羅斯制裁的國家，將需要為有關行為負責，但沒有透露細節，只強調俄羅斯持續在烏克蘭的戰事重塑全球經濟形勢，當中包括推動國際合作的概念。

另外耶倫被問到全球糧食短缺及通脹問題或影響各地政治不穩時，指這將會是國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank）下週在華盛頓舉行的年會上討論的迫切問題，希望在會上研究解決饑荒。

她早前曾向國會表示，俄羅斯的軍事行動會令烏克蘭等地帶來巨大的經濟影響，再加上能源、金屬、小麥等產品價格上升，令通脹壓力進一步增加。耶倫亦希望與其他國家合作，一同應對能源供應問題。