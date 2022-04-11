李顯龍警告美國：勿因烏克蘭危機而孤立中國

中美關係因烏克蘭戰爭再度面臨考驗，新加坡總理李顯龍在訪美時警告，美國不要因烏克蘭戰爭而孤立中國，不要把烏克蘭危機定義為民主與專制的鬥爭。



據新加坡《聯合早報》4月10日報道，針對中美關係在俄烏戰爭爆發後再度經受考驗，新加坡總理李顯龍提醒稱，如果把烏克蘭問題定義為民主與專制的鬥爭，將讓問題更為複雜。

李顯龍在日前訪問美國期間，於當地時間4月1日到《華爾街日報》編輯部出席一場對話會。

根據新加坡總理新聞秘書提供的文字記錄，李顯龍在開場白中指出，烏克蘭問題讓中美關係複雜化，必須非常小心處理。他呼籲，中美合作實現長期共存，確保不會一直給彼此造成傷害。

李顯龍提醒：「不要順理成章地把烏克蘭問題定義為中國已經站在錯誤的一邊，讓問題變成民主主義與專制主義之間的鬥爭。」

李顯龍說，如果涉及主權、獨立和領土完整的問題，中國不但不會反對，甚至會私下堅決支持；但一旦把烏克蘭危機定義為民主國家與「普京（Vladimir Putin）獨裁政府」間的鬥爭，或說成是民主國家與多個獨裁政府之間的鬥爭，那將把中國也歸入錯的陣營。

新加坡總理李顯龍此前曾表示，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭給中國提出了「棘手的問題」，因為它違反了北京堅持的領土完整、主權和不干涉等原則。

李顯龍直言，中美之間幾乎已經完全失去互信，如果希望共存就必需做出一些妥協。如果雙邊關係中八成是敵意或衝突，就無法將剩下兩成關係也排除在敵意之外，以為還能在疫情防控、氣候變化、貿易等方面合作。

彭博社指出，烏克蘭戰爭對中美關係構成考驗。中美關係本已因台灣、南海、電訊技術和貿易等一系列安全和經濟問題而變得緊張。