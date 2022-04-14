烏克蘭｜德國總統欲訪烏遭拒　德國政界齊表不滿

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）本打算與愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛及波蘭總統一起訪問基輔，卻遭到烏方拒絕，此舉引發德國政界多方不滿。



據德國廣播電台4月13日報道，與施泰因邁爾同為社民黨籍的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）對基輔拒絕施泰因邁爾來訪感到「困惑」。

朔爾茨向柏林-勃蘭登堡廣播公司（Rundfunk Berlin-Brandenburg，簡稱RBB）表示，德國畢竟是烏克蘭最大的支持者之一，而施泰因邁爾是一位受人尊敬的德國總統，基輔的反應令人感到陌生。

對朔爾茨本人是否會接受基輔邀請訪問基輔的話題，他暫時選擇避而不談。惟他指出，「總統本來想去烏克蘭，如果烏方能夠接待他就好了。無論如何，委婉地說，這有點令人惱火。」

除朔爾茨外，社民黨多位政要都批評基輔的做法。

綠黨籍德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也對烏克蘭拒絕施泰因邁爾來訪感到遺憾。她對《南德意志報》表示，「我們曾共同談到這一訪問行程。我認為，這會是個很有意義的行程」。

貝爾伯克同時強調，德國繼續完全站在烏克蘭一邊。

自民黨聯邦議院副議長庫比茨基（Wolfgang Kubicki）對此反應激烈。他向德新社表示，他無法想像一個有自民黨參與的政府總理會前往一個宣布德國國家元首為不受歡迎的人的國家。澤連斯基（Volodymyr Zelensky）總統以這樣的方式冷落施泰因邁爾是不明智的。

綠黨外事政策發言人特里亭（Jürgen Trittin）要求烏克蘭收回對施泰因邁爾的拒絕。他向德國編輯部網絡表示，才剛被選出來的德國國家元首被定為是不受歡迎的人物，「這對普京來說是一個很大的宣傳成果」。如果人們想分裂歐洲人，就只需要按烏克蘭總統的樣子去做。

在野黨基民盟黨主席默爾茨（Friedrich Merz）則認為，拒絕施泰因邁爾來訪是烏克蘭對德國社民黨的俄羅斯政策不滿的表現。

默爾茨向《萊茵郵報》表示，「很明顯，許多東歐國家對社民黨的俄羅斯政策持保留態度，我非常理解這一點」。但他同時批評基輔的決定。他表示，施泰因邁爾是民主國家的民選國家元首，拒絕他來訪是一種外交侮辱。

施泰因邁爾4月12日表示，他打算13日與愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛和波蘭總統共同前往基輔會見烏克蘭總統澤連斯基，對外界發出支持烏克蘭的訊號，但遭烏克蘭拒絕。

當地時間4月13日，波蘭、立陶宛、拉脱維亞和愛沙尼亞總統已抵達基輔並與澤連斯基會面。